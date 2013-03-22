إغلاق 4 موانئ في السويس لسوء الأحوال الجوية

تشهد محافظات القاهرة الكبرى حالة من الطقس السيئ غير المستقر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث نشطت الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وصلت لحد العاصفة، مما أدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق، خاصة الصحراوية.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من تأثر البلاد بمنخفض خماسيني في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، حيث تنشط سرعة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد مع وجود نفحات قوية من الحين والآخر، وخاصة على السواحل الشمالية والمناطق الغربية والشمالية الغربية المكشوفة قد تصل إلى حد العاصفة الرملية في سيناء والقاهرة وشمال البلاد، خاصة على المناطق المكشوفة.

وأضافت الهيئة أن الظاهرة الجوية ستمتد إلى أغلب المناطق الداخلية تدريجياً اليوم، ومع تقدم ساعات النهار يزداد تأثير المُنخفض الجوي الخماسيني نتيجة تحرك مركزه ناحية الشرق.

وكان اللواء محمد عبدالقادر جاب الله، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر في مصر، أعلن أن موانئ السويس الأربعة "بورتوفيق- الأدبية- الزيتيات- العين السخنة" تم إغلاقها بدءاً من الساعة 9 و30 دقيقة صباح اليوم، لسوء الأحوال الجوية، ووجود عاصفة ترابية، ما أدى إلى ارتفاع سرعة الرياح والأمواج عن الحد المسموح به.

وتابع جاب الله أنه لا توجد أي سفن عالقة خارج الميناء، وأن الوضع مستقر، موضحاً أن هناك سفينة شحن لمادة سكر الخام هي فقط المتوقفة داخل ميناء العين السخنة لا تستطيع الخروج، حتى يتم تحسن الأحوال الجوية، موضحاً أن ميناء السخنة استقبل 3 سفن سياحية وحاويات اليوم.

وفي السياق ذاته، قررت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة، إغلاق بوغازين الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة، نظراً لسوء الأحوال الجوية، والعواصف الترابية التي أدت إلى تدهور الرؤية.

وقال رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اللواء عادل ياسين حماد، إنه تقرر إغلاق البوغازين، حرصاً على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء، وسلامة الملاحة البحرية.