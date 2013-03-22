اقتحام مقرات الإخوان بالقاهرة والإسكندرية والمحلة

اقتحم عدد من المتظاهرين مقر الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد القديم بمنطقة الروضة بالمنيل، وحطموا عدداً من المكاتب بالطابق الأرضي وتركوه وانصرفوا وذلك أثناء توجههم في مسيرة إلى منطقة المقطم للمشاركة في جمعة "رد الكرامة".

كما اقتحم مجهولون مقر حزب الحرية والعدالة بمنطقة فلمنج بالاسكندرية وقاموا بتحطيم محتوياته بالكامل، فيما شهد شارع عادل الرفاعى بمنطقة شكرى القواتلى بالمحلة الكبرى، اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد قيام العشرات من المتظاهرين بمهاجمة مقر حزب الحرية والعدالة بالمحلة الكبرى وإحراقه بإلقاء زجاجات المولوتوف والحجارة على مقر الحزب، ما دفع قوات الشرطة للدفع بعدد من السيارات المصفحة لتأمين المقر، والسيطرة على الموقف، ما تسبب فى إصابة عدد من المتظاهرين بطلقات خرطوش من مجهولين، وتم نقلهم لمستشفى المحلة العام لإسعافهم

وكان أكثر من 300 متظاهر قد توجهوا في مسيرة إلى منطقة المقطم وأثناء مرورهم بمنطقة المنيل توجهوا إلى مقر مكتب الإرشاد القديم واقتحموه وحطموا أبوابه ثم دخلوا الطابق الأرضي، وحطموا عدداً من المكاتب والأثاث الموجودة به.

وحاول بعض المتظاهرين إشعال النيران به إلا أن بعض المتظاهرين من بينهم منعوهم وطالبوهم بالانصراف. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للبدء في التحقيق، فيما يتم حصر التلفيات والخسائر الناتجة عن الاقتحام.

