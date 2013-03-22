يؤهل عدم مشاركة المعارضة فى الاجتماعات أو الانتخابات إلى تمادى الحكم الحالى فى مسيرته بناءً على كونها ما تقبله أغلبية الناس فى مصر. المشاركة الفعالة فى وسط المجتمع هى أهم وسيلة لإيضاح أسباب الفشل الذى يعم أمور البلاد حالياً، وهى الوسيلة المثلى لتحسين الوضع المتفاقم أو لتغيير النظام.

تمثل المعارضة «جبهة الإنقاذ الوطنى» التى تشتمل على كوكبة من المفكرين ومن لهم حجة فى القانون ومعانى النصوص الدستورية وما إلى ذلك. لكن المحادثة والحوار الدائر داخل هذه الجبهة لا يؤثران على السواد الأعظم من المواطنين والمواطنات بسبب البعد عن لغة الشارع وفكر الجماهير. فالمعارضة الشعبية الفعّالة تستلزم الحديث عن قرب مع الشارع المصرى وعلى أوسع نطاق. ما يتطلبه الواقع هو عرض فكر المعارضة ومشاريعها على عامة الناس قبل وأثناء الحملات الانتخابية فى القرى والمدن والعشوائيات والنجوع بلهجة شعبية وكلمات معبرة تترك أثرا فى قلوب الناس وفى عقولهم.

تدل إحصائية عن المركز المصرى لبحوث الرأى العام أن ٣٥٪ من المصريين لم يسمعوا عن جبهة الإنقاذ الوطنى مطلقاً! هذا يعنى أنه لا بد من ازدياد التواصل مع العامة لشرح رأى المعارضة ووضع البدائل بلغة سهلة يتفاعل معها العامة.

أهم ما يؤرق أهل مصر حالياً هو تدهور الوضع الأمنى والتمادى فى التظاهر فى كل ربوع الوطن. يعتقد بعض الناس أن شباب الثورة مسؤولون عن هذا العمل الذى يضر بالوطن ومستقبله. فى حقيقة الأمر إن شباب مصر يجدون أنفسهم منحصرين فى خندق بين حكم أمله الوحيد هو إملاء أفكاره وعاداته على الناس جميعاً دون وعى أو حكمة أو رؤية - وبين معارضة تحادث نفسها وتصفق لخطاباتها فى مؤتمرات بفنادق القاهرة بعيدا عن العامة. أما شباب الثورة فهم فى معزل عن التأثير الهادئ والحقيقى - طويل المدى - على مجريات الأمور مثلهم مثل السواد الأعظم من أهل مصر.

علنا نتصور أن حكم الإخوان سوف يستمر حتى انتهاء الدورة الانتخابية الحالية أى عدة سنوات. على المعارضة أن تحاول بالنقاش المستنير والمشاركة العلنية الفعالة على الدوام لتوضيح نقاط الضعف وسبب الخلل ونتائج القوانين السيئة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حالياً. فى الوقت نفسه لابد من العمل على المدى الطويل لتحليل نقاط الضعف فى الحكم الحالى والتخطيط لتبديله بحكم رشيد أكثر شمولا وأحدّ بصرا وأعمق فكرا.

إن المعارضة لا تقتصر على كلمة «لا»، ولكنها تستوجب العمل بوضوح على تغيير الوضع إلى الأحسن، وذلك بوضع خطوات عملية لخططها ومشاريعها توضّحها لفئات الشعب كله. فالتواصل بين جبهات المعارضة لا يكفى، ولكن التواصل بينها وبين عامة الناس هو الغرض المنشود والطريق الوحيد لنجاحها. وفى نهاية المطاف كل من يعمل بالسياسة فى مصر بعد ثورة يناير ٢٠١١ يأمل الخير للوطن. لكن لابد لنا من أن نبين للناس ما الخطوات التى تخرج مصر من المأزق الحالى، حتى لو تم ذلك رويداً رويداً.



نقلاً عن صحيفة "المصري اليوم"