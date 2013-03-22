خطف إسرائيلي ونرويجية في جنوب سيناء بمصر

قالت مصادر أمنية مصرية إن مجهولين خطفوا اليوم الجمعة سائحة نرويجية وسائحاً من عرب إسرائيل في محافظة جنوب سيناء.

وقال مصدر إن الخاطفين حطموا مقدمة سيارة كانت تقل السائحين على الطريق المؤدي من منتجع طابا الحدودي مع إسرائيل على البحر الأحمر إلى منتجع نويبع القريب على البحر الأحمر أيضا.

وأضاف أن الخاطفين لم يتقدموا بمطالب بعد ساعات من خطف الاثنين. ومن جانبها، أعلنت النرويج أن أحد السائحين اللذين خطفا الجمعة في سيناء المصرية نرويجي.

إلا أن وزارة الخارجية رفضت تقديم توضيحات حول الشخص المخطوف، ولم تكشف عن هويته أو إذا كان رجلا أو امرأة.

وخلال العامين الماضيين تكررت حوادث خطف أجانب من جانب بدو في شبه جزيرة سيناء يطالبون غالباً بالإفراج عن أقارب لهم محتجزين. وأفرج عن جميع المخطوفين دون أن يلحق بهم أذى.

