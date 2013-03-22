مرسي لـ"المعلمين": أنتم الركيزة الأساسية لنهضة مصر الجديدة

وجّه الرئيس محمد مرسي كلمة خلال حضوره الاحتفال بـ"عيد المعلِّم" بقاعة المؤتمرات بجامعة الأزهر، أكد فيها أن المعلمين لهم الدور الرائد في صناعة نهضة الوطن من خلال غرس المعرفة والأخلاق الحميدة لدى الأجيال الجديدة، مضيفاً أنهم يوفرون لمصر رأس مال عظيماً يمثل أهم مصادر قوة مصر الناعمة على مدى تاريخها.

وأضاف: "رسالتكم رسالة الأنبياء، ولم نسمع أن الأنبياء تقاضوا أجراً عن رسالتهم ومع هذا ما نستطيع تقديمه سنقدمه من أجل رفعة شأن المعلم ووضع الضوابط الخاصة بالرواتب والحوافز الخاصة بالمعلمين من أجل تحقيق الرضا الوظيفي ليتفرغوا لرسالتهم السامية".

وشدد على أن مهمة المعلمين عظيمة وتستوجب توفير جميع الإمكانات اللازمة لهم للقيام بمهمتهم على أفضل وجه، قائلاً: "إنه لمن دواعي سروري أن ألتقي بكم، معلمين ومعلمات، في هذه المرحلة المهمة والدقيقة من حياة مصر الحديثة مصر الجديدة.. مصر الثورة.. ثورة 25 يناير 2011".

وأضاف: "اليوم يوم المعلم الذي لا أقول يحتفي به المعلمون فقط.. ولكن تحتفي به مصر كلها، لما للمعلم من قيمة وأثر داخل كل بيت مصري ولدوره في تنمية رأس المال الاجتماعي والثقافي وتربية النشء".

وتابع: "هذا رأس مال عظيم.. أحد أهم مصادر القوة الناعمة لمصر في تاريخها، واليوم نحتفل بكم اعترافاً بفضلكم وجهدكم، أنتم الركيزة الأساسية لنهضة مصر الجديدة التي تسعى لتأسيس نهضتنا على العلم، فمصر لا يمكن أن تنهض بغير العلم والمعرفة".

وشدّد على أن العلم أساس الانتقال من الحال الذي كان لما نحبّ أن نكون عليه، قائلاً: "أنتم القائمون على النشء وتربية أجيال على أسس معرفية سليمة، وإنكم قادرون بفضل الله على الارتقاء ببلدكم".