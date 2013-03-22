6 أبريل تفاجئ مرسي بالتظاهر أمام منزله بالتجمع الخامس

قام عشرات المتظاهرين من حركة 6 أبريل بالتظاهر اليوم الجمعة أمام منزل الرئيس محمد مرسي بالقاهرة الجديدة في فعالية مفاجئة، ضمن جمعة رد الكرامة التي دعا إليها عدد من القوى والائتلافات السياسية.

ووفق صحيفة "اليوم السابع" دعت حركة شباب 6 أبريل على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر سكان القاهرة الجديدة للتظاهر أمام بيت الرئيس مرسي.

فيما توافد شباب الحركة إلى منزل الرئيس مرسي، وقاموا برسم جرافيتي على الأرض وحملوا لافتات تندد بحكم الإخوان. وأكد المتظاهرون اعتراضهم على الاعتداء على النشطاء والصحافيين خلال تواجدهم السلمي أمام مكتب الإرشاد، مطالبين بإقالة الحكومة والنائب العام وتعديل الدستور وانتخابات رئاسية مبكرة وإخضاع أموال الجماعة لرقابة القانون.

