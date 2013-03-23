أنباء عن اجتماع طارئ لقيادات الجيش المصري

وردت أنباء عن عقد اجتماع لقيادات القوات المسلحة المصرية، ليل الجمعة، للتشاور حول الأحداث الجارية، وأبرزها الاشتباكات أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين، والتداعيات المترتبة عليها، وكذلك الخطوات الواجب اتخاذها في حال تفاقم الأمور، نقلاً عن بوابة "الوفد" الإلكترونية المصرية.

وذكرت "الوفد" أن قراراً تم اتخاذه برفع حالة تأهب القوات المسلحة إلى الدرجة "ج"، بعد التطورات السريعة التي شهدتها البلاد خلال الساعات القليلة الماضية وتصاعد الاشتباكات بين المتظاهرين وأعضاء جماعة الإخوان، وامتدادها إلى عدة محافظات.

وأكدت وزارة الصحة المصرية إصابة 210 أشخاص في اشتباكات المقطم أمام مقر الإخوان الرئيسي.

وأقدم المحتجون على إشعال النار في 4 حافلات بالمقطم استخدمت في نقل أعضاء جماعة الإخوان من محافظات مختلفة للمشاركة في حماية مقر الجماعة.

كما قام متظاهرون باقتحام عدد من مقرات الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان، في القاهرة والإسكندرية ومدينة المحلة الكبرى بالغربية.