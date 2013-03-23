الداخلية تفرض إجراءات أمنية مشددة حول مدينة الإنتاج الإعلامي

صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية بأن المتابعة قد رصدت تواتر بعض الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض التيارات للتجمع أمام مدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر غدا الأحد واقتحامها، بدعوى الاحتجاج على التناول الإعلامي لعددٍ من القنوات التلفزيونية.

أضاف المصدر أنه في ظل تلك الدعوات، وتجنباً لما قد ينجم عنها من تداعيات فإن الوزارة ستضطلع بدورها الذى كفله الدستور والقانون وتتخذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين مدينة الإنتاج الإعلامي والعاملين بها ومنشآتها التي تعد ملكاً للدولة.

وتهيب الوزارة بالمواطنين ومن منطلق حرصها على سلامتهم وحماية منشآت مدينة الإنتاج الإعلامي والعاملين بها ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية لحق التعبير السلمي عن الرأي وعدم اللجوء للعنف أو الخروج عن إطار الشرعية.