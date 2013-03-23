تبرئة أمين الوطني السابق بالإسماعيلية من تهمة قتل المتظاهرين

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالإسماعيلية، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية كل من المستشارين، أحمد يسري ومحمد النيداني وعلاء فتح الباب، ببراءة أكرم حسين الشافعي أمين الحزب الوطني المنحل من تهمة قتل المتظاهرين بميدان الممر.

وكانت المحكمة قد استمعت إلى شهادة ضابط القوات المسلحة، والذى تلقى البلاغ من الشاهد الأول فى القضية حسان أحمد موسى مندوب مبيعات، بالإضافة إلى شهود الإثبات، ومن بينهم حسان أحمد موسى مندوب مبيعات، وشاهدت هيئة المحكمة "السي دي" الخاص بالأحداث، وبعد المداولة قضت المحكمة بحكمها السابق. بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وترجع أحداث القضية إلى عدة شهور ماضية، حيث قام المستشار خالد حماد، قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة الدفاع بإحالة أكرم حسين الشافعي أمين الحزب الوطني المنحل، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين بميدان الممر ليلة 23 نوفمبر 2011.