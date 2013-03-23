ترحيل 48 مصرياً من ليبيا رغم صحة تأشيرات دخولهم

تواصل السلطات الليبية عمليات ترحيل المصريين من أراضيها والتضييق عليهم، دون الإعلان عن أسباب واضحة، حيث تم اليوم السبت ترحيل 48 من العمالة المصرية، عبر منفذ السلوم البري، رغم صحة التأشيرات التي حصلوا عليها.

وكان مدير أمن مطروح، اللواء العناني حمودة، قد تلقى إخطاراً من إدارة شرطة منفذ السلوم البري، يفيد بوصول 48 مواطناً مصرياً مبعدين من الجماهيرية الليبية، وقد أبدى المذكورون استياءهم وتضررهم من السلطات الليبية بإبعادهم دون أسباب جدية وإساءة معاملتهم.

وقد تم استقبالهم ويجري إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، وتم التنسيق مع فرعي الأمن العام والأمن الوطني بمطروح. بحسب صحيفة "اليوم السابع المصرية".