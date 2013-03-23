تشديد أمني تخوفاً من تهريب السائحين المخطوفين بسيناء لغزة

رصدت بعض الإجراءات الأمنية المشددة، مساء الجمعة، على الحدود المصرية مع غزة والتي اتخذتها قوات الأمن المكلفة بحماية الحدود بمناطق رفح، بحسب ما نقلت صحيفة "اليوم السابع" عن شهود عيان من أهالي مدينة رفح.

وقالت مصادر مطلعة إن تلك الإجراءات اتخذت خشية تهريب السائحين المختطفين بسيناء إلى قطاع غزة من الأنفاق الحدودية.

وكان الخاطفون للسائحين النرويجي والإسرائيلية والمتواجدين حالياً في منطقة مجهولة بوسط سيناء قد سمحوا لهما بالاتصال بذويهما وسفارتي بلادهما، حيث وجها رسالة لبلادهما مفادها أن خطفهما جاء للضغط على الحكومة المصرية للإفراج عن اثنين من ذويهم تم احتجازهما بالإسماعيلية على خلفية قضية مخدرات.