حبس المغربي وجرانة 15 يوماً بقضية تأجير830 شاليهاً

قرر المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا، حبس كل من أحمد المغربي وزهير جرانة، وزيري السياحة الأسبقين، 15 يوماً على ذمة التحقيقات في واقعة تخصيص وتأجير 830 شاليهاً وكابينة بقصر المنتزه لرموز النظام السابق.

ووجهت النيابة لهما اتهامات تسهيل الاستيلاء على المال العام، وتربيح الغير، والإضرار العمدي بالمال العام، بحسب بوابة "الأهرام".

وواجه محمد حسام، رئيس النيابة، أحمد المغربي بالتحقيقات التي كشفت عن قيامه بتخصيص شاليه للدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق بالأمر المباشر، بعد توليه الوزارة بأسبوعين فقط، واعترف المغربي في التحقيقات بذلك وقال إن ما فعله ليس فيه مخالفة للتعليمات.

