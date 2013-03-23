لماذا تأخر تسليم قذاف الدم؟!

لماذا تركت الحكومة المصرية أحمد قذاف الدم وبقية مساعدى معمر القذافى أحرارا فى مصر كل هذه الفترة ثم فجأة قررت اعتقالهم؟!.

هل الأمر متعلق بصفقة مع الحكومة الليبية الجديدة تسلم فيها «أزلام القذافى» مقابل بضعة ملايين من الدولارات؟.

هل رضخنا لتهديد الحكومة الليبية عندما أوقفت حركة التجارة وعطلت الشاحنات وأتلفت البضائع ثم فرضت تأشيرات دخول، ولوحت بإغلاق الحدود؟! هل هددت الحكومة الليبية بطرد العمالة المصرية حتى نستجيب لمطالبها ؟!

ما سبق نموذج لعينة الأسئلة التى تداولها كثيرون عقب مداهمة مسكن أحمد قذاف الدم فى الزمالك قبل ثلاثة أيام. قبل يومين قابلت مسئولا مصريا مطلعا بدقة على الملف الليبى وتطوراته، وسألته مباشرة: هل تنوون بيع أحمد قذاف الدم ورفاقه إلى ليبيا كما يردد البعض؟!.

للأمانة رد الرجل بمنطق أفحمنى وقال لى، وهل عندما نطالب الحكومة الإسبانية بأن تسلمنا حسين سالم أو أمثاله لنحاكمه فهل معنى ذلك أن إسبانيا باعت حسين سالم، أم أن الأمر يتعلق بوجود اتهامات وجرائم ومتهمين وقانون ينبغى أن يتم تنفيذه؟!.

قال المسئول إن قذاف الدم وغيره من المسئولين الليبيين يواجهون اتهامات بالفساد والتربح وإهدار المال العام إضافة إلى جرائم أخرى، فهل نرفض بحث أمر تسليمهم أم ماذا؟!.

يضيف الرجل فى تصريحاته أن كل ما فعلناه اننا نحقق مع الرجل، وبعدها سننظر فى أمر تسليمه طبقا للقانون المصرى والدولى.

وبشدة ينفى حكاية الصفقة أو البيع موضحا أن مصر لم يسبق لها أن باعت شخصا مواطنا كان أو مسئولا لحكومته مقابل المال، ونحن نتعامل مع الآخرين كما نحب أن يتعاملوا معنا.

لكن هل ضغط الليبيون علينا مقابل التسليم؟! المسئول رفض هذا المنطق، قلت له إن معلومات مؤكدة تشير إلى ذلك فسكت ولم يعلق.

السؤال الجوهرى: هل تسليم قذاف الدم وأى مسئول ليبى متهم ينهى الأزمة ويعيد العلاقات المصرية الليبية إلى طبيعتها؟!.

قبل أن أكمل السؤال تذكرت أن التذبذب والعشوائية والشخصنة هى أهم ما ميز العلاقات المصرية الليبية طوال عهد القذافى ولم تكن طبيعية بأى حال من الأحوال.

هذا الحاكم كان يغلق الحدود ليلا، ثم يذهب صباحا ومعه لودر ليهدم بوابة الحدود معلنا دخول المواطنين بالبطاقة الشخصية، لكن عند التطبيق يكون الأمر صعبا جدا. غرائب القذافى وعجائبه فى مسألة الحدود، لا تعد ولا تحصى، ليس فقط مع المصريين، بل مع الجميع، من قبيل إعادة طائرة ركاب إلى دولة أوروبية لترجمة جوازات السفر إلى العربية، ردا على اشتراط الغرب وجود لغة أجنبية فى الجواز إضافة إلى العربية.

المسئول المصرى يخشى أن يكون بقايا تفكير القذافى ما يزال موجودا بطريقة أو بأخرى فى ليبيا حتى هذه اللحظة، باعتبار أن الرجل حكم ليبيا منذ أول سبتمبر 1969 لمدة زادت على أربعين عاما، جرف فيها الكثير من العقول والكوادر، مثلما فعل نظام حسنى مبارك بالضبط مع المصريين.

عدت وسألت المسئول المصرى عن مستقبل العلاقات المصرية الليبية؟!.

قال نأمل أن تتحسن وتستقر ولدينا توقعات كبيرة لمصلحة البلدين، لكن هناك مشكلة كبيرة هى أننا لا نعرف مع من نتعامل فى ليبيا، لأن جهات اتخاذ القرار هناك كثيرة، وحتى عندما كان الليبيون يطالبون بتسلم المتهمين، لم نكن نعرف لمن سنسلم وأين سيذهبون، وبالتالى نخشى ألا يتلقوا محاكمة عادلة.

بعد هذه المحادثة المطولة مع هذا المسئول عن الملف الليبى، تذكرت مقولة: «من رأى مصيبة غيرة هانت عليه مصيبته»، ويبدو أننا «كلنا فى الهم شرق» وأن الفترة الانتقالية العربية متشابهة وسنأخذ وقتا طويلا حتى ننطلق فى المسار الصحيح.



نقلاً عن صحيفة "الشروق"