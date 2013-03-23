مرسي يشارك في القمة العربية بالدوحة

يتوجه الرئيس المصري، الدكتور محمد مرسي، الاثنين المقبل، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لحضور القمة الـ24 لجامعة الدول العربية، التي تستضيفها الدوحة يومي 26 و27 مارس/أذار الجاري، نقلاً عن صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وتنعقد القمة العربية في دورتها الحالية، تحت شعار "الأمة العربية: الوضع الراهن وآفاق المستقبل" في العاصمة القطرية الدوحة، التي تسلمت، الخميس، رئاسة القمة من العراق.

وافتتحت، الجمعة، أعمال القمة باجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن تتواصل الاجتماعات التحضيرية على مستوى الوزراء وكبار المسؤولين خلال الأيام القادمة حتى موعد انعقاد القمة على مستوى قادة الدول يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

وكان الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر، قد أرسل رسالة خطية إلى الرئيس مرسي، سلمها له السفير سيف بن مقدم البوعينين، سفير قطر لدى مصر، متضمنة دعوته لحضور القمة الـ24 لجامعة الدول العربية.

وأعرب مرسي خلال اللقاء عن تطلعه للمشاركة في أعمال القمة العربية، وثقته في نجاحها، خاصة أنها تعقد في ظل ظروف وتحديات دقيقة تشهدها الساحتان العربية والدولية.