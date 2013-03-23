واشنطن قلقة من الاشتباكات العنيفة في أنحاء مصر

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، اليوم الجمعة، إن واشنطن قلقة من أحداث العنف الأخيرة بمصر، إلا أنها أشارت إلى حق المواطنين في التعبير عن مطالبهم بالطرق السلمية، وذلك خلال المؤتمر الصحافي للخارجية الأمريكية.

وفيما يتعلق بأحداث العنف الدائرة في مصر، والاشتباكات بين المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين في محافظات مختلفة، قالت نولاند إنها لم تطلع بعد على المواجهات الجديدة اليوم، ولكنها أكدت تشجيع واشنطن للمتظاهرين على التعبير عن أنفسهم سلمياً، كما شجعت قوات الأمن على ممارسة ضبط النفس، بحسب ما نقلت عنها صحيفة "اليوم السابع".

وقالت: "إننا قلقون دائماً من الاشتباكات العنيفة في مصر. ونشجع أي شخص على التعبير عن أي مظالم سلمياً. لقد شجعنا الحكومة على قيادة حوار واسع للتعامل مع الإحباطات الشعبية على الجانبين السياسي والاقتصادي".

وأضافت أن الرئيس محمد مرسي اتخذ بعض الخطوات في طريق الإصلاحات التي تعهد بها خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى مصر، وهو ما يصب في صالح تبرير عمل كيري على صرف مبلغ 250 مليون دولار مساعدات اقتصادية لمصر.

وقالت نولاند: "نشجع الرئيس مرسي على أن يدعو المزيد من الجماهير والناخبين من أصحاب المظالم، سواء أكانت سياسية أو اقتصادية، والاستماع إليهم بجدية. وسوف نرى كيف ستسير الأمور في الأسابيع القادمة".