أب مصري يذبح شابين متهمين باغتصاب ابنته

شهدت محافظة كفر الشيخ المصرية جريمة بشعة، السبت، حيث قام أب بذبح متهميْن باغتصاب ابنته على مرأى ومسمع من أهل قرية الحلافي بكفر الشيخ. كما قام بحرق اثنين آخرين أحياء متهمين بنفس الجريمة.

وقام العديد من أهالي القرية بتصوير الجريمة وانتشر الفيديو بين أهالي كفر الشيخ، نقلا عن بوابة "الوفد" الإلكترونية، الأحد.

وكانت كفر الشيخ قد شهدت، السبت، أيضا جريمة أخرى، قام خلالها مواطن بذبح قاتل شقيقه وأخو القاتل وأحرقهما أثناء انشغال الأهالي بتشييع جنازة القتيل.

وتشهد مصر في الآونة الأخيرة جرائم بشعة عزاها مراقبون إلى ضعف النظام الأمني والقضائي عقب ثورة 25 يناير.