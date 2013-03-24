حزب الحرية والعدالة يطالب بميثاق شرف للقوى السياسية

قال الدكتور طارق المرسي، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، في برنامج "الحدث المصري" الذي يعرض على شاشة قناة "العربية" إنه من الواجب أن يتم التوقف أمام من هو مصدر العنف المتبادل، مطالباً بالتحرك من النقطة الصعبة التي وضعت القوى السياسية كافة نفسها فيها.

وأضاف: إن "جمعة رد الكرامة كانت جمعة إهدار الكرامة وانتهاك المساجد في المقطم، متهماً جهات خارجية بالوقوف خلف أحداث الجمعة في المقطم".

وأشار إلى أنه بعد وجود هدوء عام في كافة المحافظات فجأة نجد أحداث عنف، مجرد تحرك للرئيس مرسي نجد أحداث عنف بعدها، مشدداً على أن الرسوم التي تم رسمها كانت تحمل السباب وألفاظا يندى لها الجبين.

وطالب باحترام قواعد اللعبة من كافة القوى طالما أنها في يوم من الأيام سينتقل لها السلطة، وبالتالي يجب احترامها هي الأخرى، مندداً بحصار المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامي.

وقال: إن "الحرية والعدالة قامت بإدانة الاعتداء على حزب الوفد بصورة فورية ولا يجب أن يتم المقارنة بين إراقة الدماء في المقطم، وهي دماء بشر طاهرة، وبين دماء ذبائح تم ذبحها أمام مدينة الإنتاج الإعلامي".

وأضاف: إن "مصر ما زالت تعيش مرحلة انتقالية وتتأهب لبناء مؤسسات، ويجب أن يكون هذا في إطار الديمقراطية، مشيراً إلى أن أي دعوات تطالب الرئيس مرسي بالتصرف خارج إطار الديمقراطية يجب أن يكون مرفوضا وليس مطلوبا كما يحدث مثلا في المطالبة بإقالة النائب العام".

وأشار إلى أن "القوى السياسية المعارضة تتعامل مع قوى من الفلول وأخرى من القوى الشبابية قليلة الخبرة والتي ترفض التراجع عن أي مواقف سياسية يمكن أن تتخذها في طريق الحل".

وقال إن المعارضة ليس لها وزن نسبي في الشارع، وبالتالي فهي تلجأ إلى تعطيل العملية الانتخابية من دون الحصول على شرعية أن تكون معارضة وبالتالي فتظل معارضة كما هي.

وطالب بميثاق شرف للقوى السياسية المختلفة من خلال حوار جاد بين القوى السياسية المختلفة، وتعود إلى مائدة الحوار من أجل وضع حلول موضوعية لمشكلات المجتمع.



أحداث العنف مرفوضة

وأكد الدكتور عبدالله المغازي، المتحدث باسم حزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ، أن كل أعمال العنف التي نتج عنها الإصابات مرفوضة تماما، ويجب التحقيق في أحداث المقطم على الفور، رافضاً التفرقة بين المصريين من منطلق من هو إخوان ومن هو ليس من الإخوان.

وأضاف أن جهات التحقيق عليها تماماً ملاحقة كل من قام بالصدام في المقطم، مشيراً إلى أن الشرطة قامت بحماية مقر جماعة الإخوان بقوة حتى إن كل الصدامات كانت بعيدة عن المقر بعدة شوارع.

وأشار إلى أن الشرطة عليها أن تحمي الجميع وأن يكون دورها في كل المواقف مثل دورها في مقر الجماعة، موضحاً أن أحداث حزب الوفد حتى الآن، ورغم تقديم صور المعتدين لم يتم تقديم أحد للتحقيق أو تم القبض على أي من المتهمين.

وأوضح أن الكيل بمكيالين في كافة الأمور مرفوض وكافة أحداث العنف مرفوضة في كل الأحوال والتظاهر السلمي من حق كافة المواطنين في أي مكان ولكن بضوابط أخلاقية ولا يجب أن تم إعطاء غطاء سياسي لأي أحد قام بالعنف أو بالتحريض.

وأكد أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لا يملكان خطة أو برنامجا، وبالتالي ليس لديهما رؤية لمستقبل مصر، مشددا على أنه لا يوجد من يجادل على شرعية الرئيس الذي جاء بالصندوق والانتخابات الحرة.

وقال إن دائرة العنف لن تنتهي طالما هناك انسداد في شرايين الحوار السياسي، والجميع يتحمل المسؤولية حتى جبهة الإنقاذ، ولكن هناك درجات لتحمل المسؤولية بين السلطة والمعارضة.

وأكد أن افتتاح العنف كان في أحداث الاتحادية الأولى وطالما النائب العام الجديد يمكن أن يلاحق من قام بالصدام في أحداث جمعة رد الكرامة فما المانع في أن يحاسب المعتدين في الاتحادية الأولى وأحداث حزب الوفد وغيرها من الأحداث.

ورفض تدويل أي قضية من القضايا السياسية لأن الخلاف بين الحكومة والمعارضة هو خلاف سياسي فقط، ويجب أن يتم حله في إطار الحلول السياسية فقط من دون أن يتم تدويل القضية أو التطرق إلى حلول عنيفة.

