تيارات إسلامية مصرية تدعو لاقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي

دعت بعض التيارات الإسلامية في مصر للتجمع أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، الأحد، واقتحامها، بدعوى الاحتجاج على التناول الإعلامي لعددٍ من القنوات التليفزيونية، خاصة بعد المواجهات بين القوى المدنية والإخوان أمام المقر الرئيس للجماعة في حي المقطم بالقاهرة.

ورفض حزب الراية، الذي يتزعمه حازم أبو إسماعيل، المشاركة في هذه الحركة الاحتجاجية من قبل بعض التيارات الإسلامية، مشيرا إلى أن أي تحرك يتخذه حزب الراية يتم نشره بشكل رسمي في كافة وسائل الإعلام وفي بيانات رسمية صادرة عنه.

ومن جانبها، أصدرت الداخلية بيانا يفيد أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين مدينة الإنتاج الإعلامي والعاملين بها ومنشآتها التي تعد ملكاً للدولة.

وتتهم جماعة الإخوان وتيارات إسلامية أخرى، قنوات مصرية خاصة بالعمل ضد المشروع الإسلامي.