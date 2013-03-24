حزبا "الراية" و"البناء والتنمية" لن يشاركا في الحصار غداً

أكد القيادي بحزب الراية حامد مشعل، أن أعضاء الحزب لن يشاركوا في المظاهرات والاعتصامات التي دعا لها عدد من الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن أي تحرك يتخذه حزب الراية يتم نشره بشكل رسمي في كافة وسائل الإعلام وفي بيانات رسمية.

وقال "مشعل" في تصريحات لـ"اليوم السابع" إن "المظاهرات الأولى التي نظمها الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل قائد الحزب، قبل شهور أمام مدينة الإنتاج الإعلامي كان لها سياقها وضرورتها في تلك الفترة".

ولفت إلى أن حزب الراية ينشغل في الفترة الحالية بتحركات سياسية تشمل التحضير لانتخابات مجلس النواب وإعداد قوائم الحزب وتدريب مجموعات العمل بالحزب، استعداداً للاستحقاقات الانتخابية.



من جهة أخرى، أكد الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن الجماعة وحزبها البناء والتنمية لن يشاركا في أي فعاليات تتعلق بحصار مدينة الإنتاج الإعلامي أو أي مقرات للأحزاب السياسية أو منازل بعض الإعلاميين.

وقال دربالة، في تصريحات له، إننا نؤكد على إدانة أعمال العنف التي استهدفت مقرات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين وحصار المساجد.

وأشار إلى أن الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية سيصدران بياناً يوضح رؤيتهما للأحداث الجارية والمخرج منها.