لا للعنف.. ولا لـ «الإخوان»

ليس أسوأ من الانزلاق السريع إلى استخدام العنف فى الصراع السياسى الدائر فى مصر راهناً، سوى تراخينا فى إدانته وعدم الاصطفاف الواضح ضده.

يجد البعض تبريراً للعنف الدائر حالياً، ويعتقد البعض أن ما يحدث «قد تكون له آثار إيجابية»، ويتفادى كثيرون الحديث عن المسألة، حتى لا يضطروا إلى إدانة الممارسات العنيفة، وبالتالى يتم تصنيفهم على غير ما هم عليه.

ثمة الكثير مما يمكن أن يثبت أن السلطة القائمة فى مصر حالياً، والممثلة فى جماعة «الإخوان المسلمين»، سلطة عاجزة، ومتدنية الكفاءة، واستبدادية، ولا تؤمن بالديمقراطية، وتمارس العنف ضد معارضيها، وتمثل خطراً على المصلحة الوطنية.

لدينا عشرات الأمثلة الواضحة، والتى لا تقبل أى دحض، على استخدام «الجماعة»، وحلفائها من أتباع التيارات الإسلامية، العنف مراراً وتكراراً لفرض إرادتها السياسية على الآخرين، كما أن لدينا عشرات الأمثلة التى توضح عجز تلك «الجماعة» عن قيادة البلاد فى هذا التوقيت الدقيق، وانتهازيتها وتفضيلها لمصالحها الأيديولوجية الضيقة على المصلحة العامة.

بات قطاع كبير من المصريين مدركاً أن الرئيس مرسى غير قادر على قيادة البلاد فى هذا التوقيت بالذات، وأن ثمة من يرسم له خطواته ويملى عليه قراراته، وأن استمراره بهذا الأداء الهزيل المتخبط سيؤدى بنا إلى كارثة. يدرك كثير من المصريين أن حكومة قنديل فاشلة ومرتبكة، وأن إصرار الرئاسة على عدم تغييرها يعود إلى الرغبة فى حرف نتائج الانتخابات المقبلة لمصلحة استمرار هيمنة «الإخوان» على السلطة.

الاقتصاد يتردى، والأزمات المعيشية تلاحق المواطنين وتخنقهم، والأمن غائب، والاستقطاب السياسى الحاد يتكرس، والمصريون منقسمون بصورة لم ينجح أعدى أعدائهم يوماً فى إيصالهم إليها، فيما القابضون على الحكم لا يريدون التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة باتخاذ إجراءات تضمن نزاهة الانتخابات المقبلة، ولا حتى يشكلوا حكومة جديدة لإيقاف التراجع الحاد الذى بات يهيمن على جميع مجالات العمل الوطنى، ويهدد حاضر البلاد ومستقبلها.

لكن كل هذا لا يبرر أبداً قبول استخدام العنف فى الصراع السياسى الدائر راهناً.

يجب إدانة أعمال العنف الدائرة راهناً، أياً كان الطرف الذى يمارسها، رغم ثقة قطاعات كبيرة من الجماعة الوطنية المصرية فى أن «الإخوان» يقودون البلد إلى الخراب، وأنهم لا يملكون الحس الأخلاقى الذى يجعلهم يوقفون هذا الانحدار الخطير، ولا يملكون الحد الأدنى من الكفاءة الذى يجعلهم يدركون أن استمرارهم فى الحكم، بالآليات الفاشلة والإقصائية ذاتها، لن يبقى فى مصر على سلطة يتمتعون بها، ولا على ثروة يكسبونها، ولا على قدرة يمكن البناء عليها.

إدانة أعمال العنف الدائرة راهناً ضرورة أخلاقية ومصلحة وطنية، مهما كانت ذرائع من يتبناها، أو يحرض عليها، أو يستحسنها، أو يسكت عنها، مقنعة.

لن تتحقق أهداف ثورة يناير فى ظل حكم «الإخوان» بالطبع، لكنها لن تتحقق باستخدام العنف أيضاً، وسيكون على شباب الثورة والمؤمنين بها أن يناضلوا نضالاً طويلاً وشاقاً لكى يعيدوها إلى الطريق الذى فارقته، ويستردوها من سارقيها، الذين أظهروا كرهاً لها، واحتقاراً لأهدافها، وخيانة لشهدائها.

يفرض هذا على الثوار والناشطين والنخب السياسية وأحزاب المعارضة وحركاتها تحديات كبيرة، ويضع على أدائهم قيوداً عديدة، إذ سيكونون مطالبين بمواجهة خصم لا يؤمن بالديمقراطية، ولا يحترم القانون، ويحارب الإعلام، وينتهك سلطة القضاء، ويُخوّن معارضيه أو يُكفّرهم، ويستخدم العنف إلى حد القتل والسحل، ويمتلك آليات حشد وتعبئة وطاقة مواجهة ضخمة، من دون أن يتورطوا فى ارتكاب العنف أو التلويح به، ومن دون أن ينتهكوا القانون.

إنه تحد كبير، خصوصاً عندما يمارس الطرف الأقوى، والمتحكم فى أجهزة الدولة وقوى الأمن، والمهيمن على السلطة التشريعية، والمنتهك لسلطة القضاء، جميع أسلحته المشروعة وغير المشروعة، لإنفاذ أجندته وتحقيق أهدافه.

إنه تحد كبير، إذ يرى الشباب أن ثورته تُخطف، ودماء شهدائه تُهرق، وكرامة زملائه تستباح، وسيادة القانون تُنتهك، وشعبه يجوع، واقتصاده يقترب من الانهيار التام، ووحدة بلاده وسيادتها وسلامة ترابها تتعرض للخطر، ثم نطلب منه أن يلتزم بالمعارضة المسؤولة الملحة السلمية فى مواجهة فصيل لا يتورع عن استخدام أى وسيلة، مهما كانت دنيئة أو انتهازية، لتحقيق مآربه فى الهيمنة والاستبداد.

أدينوا هذا الجنون، والتزموا بضبط النفس وعدم ممارسة العنف، إذا أردتم أن تحافظوا على كونكم الأكثر إيثاراً وأخلاقية وإيماناً بمصر وإخلاصاً لشعبها، فى مواجهة خصم يفتقد هذه الصفات ولا يدرك تلك المعانى.



*نقلاً عن صحيفة "المصري اليوم" المصرية