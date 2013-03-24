لجنة شؤون الأحزاب: "غد الثورة" قائم ويمارس نشاطه

نفى المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام للجنة شؤون الأحزاب السياسية، صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية اليوم الأحد، عن قرار اللجنة تجميد حزب غد الثورة، مؤكداً أن اللجنة لم تصدر أي قرار بتجميد الحزب، حيث إنه خارج اختصاصاتها.

وقال "محجوب" في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن اللجنة لا يمكن أن تجمد أي حزب قائم، مشيراً إلى أنه إذا كان هناك نزاع على رئاسة أي حزب، فإن الحزب يظل قائما ويمارس نشاطه السياسي من خلال الأمين العام، إلى أن يتم الفصل في النزاع على رئاسته، إما بصدور حكم قضائي من الدائرة المختصة، أو بعقد جمعية عمومية صحيحة لأعضاء الحزب.

