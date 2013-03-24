مرشد الإخوان يلتقي السفير البريطاني بالقاهرة

استقبل محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، بمكتبه، الأحد، السيد جيمس ويلفريد وات السفير البريطاني بالقاهرة.

وفي بداية اللقاء أعرب السفير البريطاني عن سعادته بلقاء المرشد العام للمرة الثالثة، مؤكداً إدانته لاستهداف مقرّات الأحزاب السياسية والهيئات المختلفة من قبل بعض مستخدمي العنف.



وأوضح أن اللقاء يأتي ضمن لقاءاته مع الأحزاب السياسية والقوى الشعبية المختلفة، لاستجلاء الأوضاع على حقيقتها وضرورة اعتماد الحوار كوسيلة للتفاهم والبُعد عن كل وسائل العنف.



ومن جانبه شكر المرشد العام السفير على الزيارة، وأثنى على إدانته لكل أشكال العنف، وأكد أن الإخوان المسلمين ينبذون العنف ،ولم ولن يقابلوا العنف بالعنف، وإنما يقابلون الجريمة بالقانون، وأنهم يغلبون المصالح العليا لمصر على أي مصالح أخرى.