مصر تستأنف رحلات البالون السياحية في أبريل

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، السبت، أن مصر ستسمح باستئناف رحلات بالون الهواء الساخن، التي توقفت في فبراير/ شباط عندما قتل 19 شخصاً في احتراق بالون أثناء تحليقه قرب مدينة الأقصر الأثرية.

وكان بين القتلى 18 سائحاً من أوروبا وآسيا، إضافة الي قائد البالون المصري. واحترق البالون إثر انفجار للغاز أثناء تحليقه بالقرب من وادي الملوك ومعابد فرعونية يرتادها السياح.

ونقلت الوكالة عن وزير الطيران المدني، وائل المعداوي، قوله إن رحلات بالون الهواء الساخن ستستأنف في أول أبريل/ نيسان "مع وضع مزيد من القواعد الخاصة بالأمن والسلامة".

وتجتذب رحلات البالون السائحين الذين يمثلون مصدرا رئيسا للدخل في الاقتصاد المصري، رغم أن عدد السياح الأجانب انخفض بشكل كبير بعد الثورة التي أطاحت في 2011 بالرئيس السابق حسني مبارك. وتسبب عامان من الاضطراب السياسي في إحجام السائحين عن زيارة مصر.