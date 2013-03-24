"الشورى" المصري يحقق في علاج مصابي الثورة بإسرائيل

صرحت ميرفت عبيد، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المصري، بأنها ستتقدم بطلب لرئيس المجلس لمناقشة ما أثير حول العرض الذي تلقاه نحو 120 من مصابي ثورة 25 يناير، بالسفر لتلقي العلاج في إسرائيل والحصول على الجنسية، نقلا عن صحيفة "الشروق" المصرية، الأحد.

ودعت البرلمانية، لتخصيص جلسة عاجلة بحضور الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والمسؤولين المعنيين، وفتح ملف مصابي الثورة للوقوف على التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لعلاجهم.

وكان النائب إكرامي سعد، قد أكد خلال الاجتماع المشترك للجنتي الصحة وحقوق الإنسان بمجلس الشورى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد مصابي الثورة، أخبره فيه بتلقي نحو 120 مصابا عرضا بالسفر إلى إسرائيل لتلقي العلاج والحصول على الجنسية.

وانتقدت البرلمانية، أداء المجلس القومي لرعاية أهالي الشهداء، للتباطؤ في علاج المصابين، داعية إلى تحديد سقف مالي لهم.