أسرة مبارك تسدد 31 مليون جنيه في قضية هدايا "الصحافة"

سدد علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس السابق، مليونًا و400 ألف جنيه، وهي قيمة الهدايا التي حصل عليها أفراد أسرة مبارك من مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، في أثناء التحقيقات التي أجراها محمد النجار رئيس النيابة معهما بسجن مزرعة طرة أمس الأحد.

وبهذا المبلغ يصل إجمالي ما سددته أسرة مبارك حتى الآن إلى 31 مليون جنيه، قيمة هدايا حصل عليها أفراد الأسرة من المؤسسات الصحافية القومية الثلاث (أهرام-أخبار-جمهورية)؛ وذلك عن الفترة من عام 2007 حتى عام 2011.

ووفق "بوابة الأهرام"، أبدى علاء وجمال مبارك تعهدهما بسداد أي مبالغ مالية جديدة.