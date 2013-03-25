الإسلامبولي ينتقد طريقة تكوين وتدريب الأمن المركزي

قال المحامي بالنقض والفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي في لقاء له مع الزميل محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري"، والذي يعرض على شاشة قناة "العربية" إن الطريقة التي يتم بها تكوين الأمن المركزي والتدريب الذي يتم للمجندين في المعسكرات تدفعهم إلى اعتبار المتظاهر "إما كافر أو ملحد أو أعداء الوطن".

وأضاف أن "الشعب مع قوة أمنية حديثة مدربة وتكون دافعة للحفاظ على أمن المجتمع والتعامل مع التظاهرات بثقافة مختلفة عن الثقافة الحالية"، مشيرا إلى أن الأمن المركزي تم تكوينه في العام 1968 وكان موجها للعدو وعلى الحدود، وكانت من الشرطة لا تعمل ضد المتظاهرين، مؤكدا أن الأمن يحمي التظاهر والتظاهرات وبالتالي فلا توجد علاقة عداء بين المتظاهر والأمن ولكن العلاقة تكاملية بين الجانبين.

وقال إن عدم الوعي في الأمن المركزي يدفع إلى عدم إدراك الجندي في الأمن المركزي أن هناك حقاً للتظاهر، مشيرا إلى أن هناك إهداراً لكرامة المجند في الأمن المركزي، وهناك إهدار لحقوقه لأنه تم نقله من التجنيد في القوات المسلحة إلى الأمن المركزي.

وأضاف أن الحاجة ماسة من أجل ارتفاع ثقافة المتظاهر والأمن على السواء، مشيرا إلى أن القوى الإسلامية تستغل كل ما يدور حولها من أجل السيطرة على المجتمع.

وقال اللواء عبدالسلام شحاتة، مساعد وزير الداخلية الأسبق إن الحل الذي يتم عرضه غير تقليدي، والدستور يعتبر الشرطة هيئة نظامية لا تقوم بالعمل العسكري بالإضافة إلى رفض أعمال السخرة التي تجري في معسكرات الأمن المركزي.

وأضاف أن إعادة هيكلة الأمن المركزي سهل ويسير ولكن الوضع الحالي لا يسمح بتلك الهيكلة لأن التظاهر الحالي يضم دائما أعمال عنف، وهو ما يعوق عملية الهيكلة.

وأشار إلى أن حل الأمن المركزي حاليا يدفع إلى الفوضى في ظل تلك التظاهرات المقترنة بالعنف والمنتشر في المجتمع بأكمله، مؤكداً أن قضية حل الأمن المركزي حل غير تقليدي، ولكنه يعمل على توعية المجتمع.

وقال إن المجند سيكون أكثر ثقافة إذا تم حل الأمن المركزي وتم تكوينه ثانية وسيكون حينها المجند المثقف يساوى عشرة مجندين من قليلي الخبرة والثقافة.

