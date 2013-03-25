الإخوان تقاضي 169 شخصاُ بتهمة التورط في أحداث المقطم

أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله، ظهر اليوم الاثنين، بإحالة بلاغ جماعة الإخوان ضد 169 شخصية سياسية وإعلامية و«بلطجية»، بتهمة التورط في ارتكاب أعمال عنف في محيط مقر الجماعة بالمقطم، يوم الجمعة الماضية، للمكتب الفني لبدء التحقيق.



وبحسب صحيفة "الشروق" بدأ المكتب الفني، التحقيقات في البلاغ رقم 5077 عرائض الناب العام، والذي تقدم به عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان, صباح اليوم، ضد 169 شخصا؛ بينهم رؤساء أحزاب وسياسيون وبلطجية للتورط في أحداث «موقعة الجبل».



وطلب في بلاغه - الذي يقع في 32 صفحة - النائب العام بسماع أقوال المجني عليهم البالغ عددهم «276 تم إصابتهم واختطافهم»، ومعاينة السيارات التي تم حرقها، والمساجد والمنشآت التي تمت محاصرتها، وتكليف وزارة الداخلية بعمل التحريات اللازمة على الوقائع وبيان مرتكبيها, والمسؤولين عنها، والمحرضين عليها من خلال الدعوات والتصريحات الصادرة عنهم بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية, وشبكات التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

وأُرفق مع البلاغ مجموعة من الاسطوانات المدمجة، تحتوي على 54 مقطع فيديو, و155 من الصور الفوتوغرافية, والتي تؤكد ارتكاب المتهمين للجرائم والأفعال المنسوبة إليهم.

