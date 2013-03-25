التيار الشعبي يدين حصار مدينة الإنتاج الإعلامي

أدان التيار الشعبي المصري برئاسة حمدين صباحي حصار مدينة الإنتاج الإعلامي، وقال في بيان له إن الحصار ليس إلا تنفيذا حرفيا للضوء الأخضر الذي منحه الرئيس مرسي في كلمته ضد الاعلام، وأضاف البيان أن ما يحدث عار على الحكومة وعلى دولة في حجم مصر ومؤسساتها وشعبها، مشدداً على حرية الإعلام.

وأعلن التيار الشعبي تضامنه مع كل الإعلاميين الذين حوصروا في مدينة الإنتاج الإعلامي، محملاً الرئيس محمد مرسي المسؤولية الكاملة عن الحادثة.

كما استنكر البيان بشدة ما وصفه بتخاذل قوات الأمن في حماية الإعلاميين والعاملين بمدينة الإنتاج الإعلامي، وطالب وزارة الداخلية بتطبيق القانون في حماية منشآت الدولة.