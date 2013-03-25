السيسي: ظروف البلاد صعبة وتتطلب تكاتف الجميع

قال وزير الدفاع المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تمر بها مصر في الوقت الراهن تستلزم تكاتف جميع قوى المجتمع لتخطي الظروف الراهنة.

وأكد السيسي خلال اجتماعه مع عدد من قادة وضباط هيئة الشؤون المالية وبحضور رئيس أركان القوات المسلحة الفريق صدقي صبحي أن القوات المسلحة تسير بخطوات ثابتة نحو التطوير والتحديث ورفع الكفاءة القتالية والفنية لكافة التشكيلات والوحدات، وتوفير كافة أوجه الرعاية لجميع أبناء القوات المسلحة، وما يتطلبه ذلك من ترشيد للاستهلاك والحفاظ على ما نملكه من أسلحة ومعدات وتحقيق أقصى استفادة منها.

وأوضح أن القوات المسلحة تضرب المثل في الجهد والعمل الجاد المخلص من أجل مصر وشعبها، وأن مصر تملك من الموارد البشرية والطبيعية ما يؤهلها لتحقيق نهضة اقتصادية كبرى إذا تحقق الاستقرار والأمن، وأن قادة القوات المسلحة السابقين سيظلون قدوة تتعلم منها الأجيال القادمة قيم الوفاء والإخلاص.

