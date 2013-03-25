"كفاية" تدعوا لمليونية رداً على اعتقال نشطاء سياسيين

دعت حركة شباب "كفاية" لمليونية جديدة يوم الجمعة القادم تحت شعار "إحنا ما بنتهددش" أمام مكتب النائب العام.

ودعت الحركة في بيان حصلت "العربية. نت" على نسخة منه إلى أداء صلاة الجمعة القادم الموافق "29 مارس/آذار أمام مكتب النائب العام ومحاصرة دار القضاء العالي للرد على تقديم الإخوان المسلمين بلاغات ضد العديد من النشطاء السياسيين ولرفض حصار مدينة الإنتاج الإعلامي وإرهاب الإعلاميين.

تأتي تلك التطورات بعد أن صرح متحدث باسم النيابة العامة المصرية في بيان أن مكتب النائب العام أمر الاثنين بالقبض على خمسة نشطاء سياسيين في إطار التحقيقات الجارية في أحداث العنف التي وقعت قرب مقر جماعة الإخوان المسلمين يوم الجمعة.

وأضاف البيان أن النائب العام أمر بإدراج النشطاء الخمسة على قوائم الممنوعين من السفر، ومن بينهم المدون البارز علاء عبدالفتاح والناشط السياسي الشاب أحمد دومة.



كما استدعت النيابة المرشح الرئاسي السابق خالد علي، والناشطة نوارة نجم وآخرين بتهمة التحريض على العنف.

