اليوم.. النظر بدعوى إسقاط الجنسية الأمريكية عن أبناء مرسي

تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد السيد، دعوى إسقاط الجنسية الأمريكية عن ابني الرئيس محمد مرسي، وهما أسامة وشيماء، وفق ما أكدته "بوابة الأهرام".

وكان طارق محمود المحامي، قد أقام دعوى طالب فيها الرئيس مرسي بصفته والد أسامة وشيماء، بإلزامه بالتنازل عن الجنسية الأمريكية التي حصلا عليها، وبطريقة علنية.

وأشار في دعواه إلى أن أسامة وشيماء محمد مرسي، يحملان الجنسية الأمريكية منذ الثمانينيات، أثناء تواجد والدهما بالولايات المتحدة الأمريكية للدراسة.

وقال في دعواه، إنه ليس من المنطقي أو المقبول الآن أن يحمل أبناء الرئيس جنسية أخرى غير الجنسية المصرية، خصوصاً أن الجنسية التي يحملونها هي جنسية الولايات المتحدة الأمريكية، تلك الدولة التي دأبت على التدخل في الشأن الداخلي للبلاد، وهو ما يمثل خطورة شديدة على الدولة، على حد قوله.