بلاغات "إخوانية" تتهم البرادعي بالتورط في أحداث المقطم

كشف الدكتور ياسر حمزة، عضو اللجنة القانونية لحزب "الحرية والعدالة"، أن أعضاء بجماعة "الإخوان المسلمين" تقدموا خلال الأيام الماضية ببلاغات ضد عدد من الشخصيات العامة بتهمة التورط بالمشاركة والتحريض على أحداث العنف التي وقعت في المقطم يوم الجمعة الماضي.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن حمزة قوله، إن عدداً من مصابي الإخوان في أحداث المقطم تقدموا ببلاغات ضد كل من الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب "الدستور"، وخالد علي المرشح في الانتخابات الرئاسية السابقة، وخالد تليمة الناشط السياسي، وحازم عبدالعظيم الناشط السياسي، مشيراً إلى أن البلاغات موثقة بمقاطع فيديو تثبت تورطهم في الأحداث، سواء بالمشاركة أو التحريض أو بالتحريض أو بصفتهم السياسية.

وأوضح حمزة في تصريحات صحافية أن مصابي الإخوان أجروا تقارير طبية لإصابتهم، وأنهم وجهوا في بلاغاتهم اتهامات للشخصيات العامة بالاعتداء على المنشآت الخاصة، والشروع في القتل والضرب، وإحداث عاهات وحرق المقرات.

ولفت حمزة إلى أن البلاغات التي حررها مصابو الجماعة تتضمن أسماء عدد من البلطجية الذين شاركوا في الأحداث، وتشير إلى وجود معلومات حول تقاضيهم مبالغ مالية نظير قيامهم بأعمال عنف ضد الإخوان، ولفت إلى أن بعض البلطجية حضر إلى المقطم من خارج القاهرة.