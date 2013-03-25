ضبط مخزن للمتفجرات والقذائف المضادة للدبابات بالعريش

قال مصدر أمني، اليوم الاثنين، إن قوات الأمن تمكنت من ضبط مخزن للمتفجرات بحي الكرامة شرق مدينة العريش، مشيراً إلى أن قوات الشرطة داهمت المخزن، مساء أمس الأحد، عقب ورود معلومات لمباحث مديرية أمن شمال سيناء.

ووفقاً لـ"بوابة الأهرام"، تبين أن المخزن عبارة عن حفرة كبيرة بها قذائف مضادة للطائرات والدبابات ومواد متفجرة وطلقات رصاص عادية، وتم استدعاء خبراء المفرقعات والتحفظ على الذخائر.

ولم تتمكن الشرطة من ضبط أي أشخاص بالقرب من المخزن. تجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن عثرت في الآونة الأخيرة على عدد من مخازن الأسلحة في سيناء.