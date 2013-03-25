عضو "الدستور" المستقيل: الرئيس مرسي أهان مركز الرئيس

قال الدكتور أحمد دراج، عضو حزب الدستور المستقيل، في حديث له على برنامج "الحدث المصري" الذي يعرض على شاشة قناة "العربية" مع الزميل محمود الورواري إن "الرئيس مرسي أهان مركز الرئيس، ومؤسسة الرئاسة أصبحت كالخرقة البالية والإنجاز الوحيد للرئيس هو نجاحه في تقسيم الشعب المصري بصورة كبيرة".

وأضاف أن الشرطة والرئاسة والحكومة يعرفون أن هناك حصارا سيتم ضد مدينة الإنتاج الإعلامي، ولم يتحرك أحد من السلطة البائسة مثلما تحرك في وقفة سلمية أمام مكتب الإرشاد بمسافة أكثر من 500 متر.

وأشار إلى أن النظام فقد شرعيته لأن هناك تخبطا شديدا في القرارات، وإذا أراد عقاب أحد فيجب أن يعاقب عشيرته ويعاقب نفسه أولا، مؤكدا أن الرئيس مرسي يجب أن يكشف عن كيفية خروجه من السجن في الأساس.

وقال: إن "حزب الدستور بعد إنشائه كان الجميع بعيدين عن العمل فيه وبمشاركة بسيطة، وكل من كان في لجنة التسيير لم يقوموا بالأعمال الموكلة إليهم" .

وأضاف أن "هناك شبابا كانوا يريدون السيطرة على الحزب، وكان الحزب بدأ في مواجهة مشكلات وكان من الضروري أن يكون هناك مراجعة لإنقاذ الحزب من المشكلات التي بدأ يدخل فيها".

وأشار إلى أنه لا يرغب في أي منصب من مناصب الحزب إذا كانت العملية ديمقراطية، أما إذا كان الهدف السيطرة على الحزب فيجب أن يكون هناك وقفة جادة في الحزب، مؤكدا أن هناك العديد من الشكاوى وصلت إلى من المحافظات بوجود شلل في المحافظات، وهو ما أدى إلى ضرورة التعامل مع الموقف لرفض الجميع ادارة الحزب بهذه الطريقة.

وشدد على أن الدكتور حسام عيسى نجح في إدارة الحزب في الوقت الصعب، وحصل على صلاحيات من الدكتور البرادعي في إدارة الحزب.

وقال خالد داوود، المتحدث باسم حزب الدستور إن "محاصرة مدينة الانتاج الاعلامي يوم أسود في تاريخ مصر، خاصة مع تصعيد الرئيس مرسي لخطابه وتهديداته واستخدام حديث تحريضي ضد المعارضين له".

وأضاف أنه ليس من المتخيل أن يتم بعد عامين من الثورة الدفاع عن أبسط الحقوق وهو حرية الإعلام وحق الإعلامي في ممارسة حقوقه، مشيرا إلى أن قوات الأمن أمام مكتب الإرشاد تحركت بعنف وبقوة شديدة ضد كل المتظاهرين في الوقت الذى لم تتحرك قوات الأمن في مواجهة متظاهري التيار الإسلامي أمام مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقال إن "الدكتور دراج كان من المؤسسين لحزب الدستور وكان وكيل المؤسسين، مشيرا إلى أن الحزب كان يبشر بواقع حزبي جديد يمكن أن يمثل أرضية في الشارع المصري بصورة جيدة" .

وأشار إلى أن الدكتور حسام عيسى قام بإرسال تقرير وبيان عن إعادة هيكلة الحزب وقام بعرضها على قيادات الحزب وقاموا بطلب تأجيل النشر لمزيد من النقاش حول إعادة الهيكلة، مؤكدا أنه في اليوم التالي قام بتقديم استقالته وانتقاد خالد داوود لعدم نشره بيان إعادة هيكلة الحزب، مشددا على أن يكون هناك حلول لأي مشكلات في الحزب في المؤتمر العام للحزب.



