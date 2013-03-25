عمرو موسى: هناك من يبرر الحصار الغاشم على مدينة الإنتاج الإعلامي

تعليقاً على حصار مدينة الإنتاج الإعلامي، قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، تابعت بقلق شديد التطورات أمام مدينة الإنتاج الإعلامي ومحاولات الاعتداء البدني واللفظي على العديد من الإعلاميين والساسة والشخصيات العامة.

وأعرب عن استيائه ممن يعطون المبرر والذريعة للهجوم على الإعلام، مجابهة الإعلام تكون بالحجة والإعلام البديل، وليس بالتخوين والاعتداء، وذلك حسب زعمه.

وأثنى عمرو موسى على موقف وزير الداخلية وتأمينه خروج الإعلاميين من مدينة الإنتاج حتى نهاية برامجهم، وأطالبه باستمرار التأمين طالما استمر التهديد. هذا هو دور الدولة.

وفي موضوع آخر، رحب موسى أيضاً بقرار تخفيض الجمارك على السيارات الهجينة والتي تعمل بالغاز، لأن الحصول على الطاقة على رأس مشكلات مصر ولابد من دعم من يوفرها.

