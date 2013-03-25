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مجلس الوزراء: حصار مدينة الإنتاج يشوّه مناخ الديمقراطية

المصدر: العربية.نت
اجتماع سابق لمجلس الوزراء المصري
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أكد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء المصري أن ما قام به البعض، أمس الأحد، من حصار لمدينة الإنتاج الإعلامي، واعتداءات على العاملين في المدينة، ومنعهم من الدخول لأداء أعمالهم أو الخروج إنما هو سلوك مسـتهجن لا يلتزم بالطرق الصحيحة في التعبير عن الاختلاف في الرأي، ولا يسلك السلوك القويم في ممارسة أحد الحقوق التي نسعى جميعاً إلى ترسيخها في إطار بناء نظامنا الديمقراطي الجديد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن مثل هذا السلوك وما شابهه من ممارسات تنتهج العنف لفرض الرأي تسيء إلى صورة ثورتنا المجيدة، ويزعزع مناخ الثقة، ويؤثر بالسلب في قيم الديمقراطية التي نسعى جميعاً إلى الدفاع عنها.

وأكد أن التعبير عن الرأي هو حق كفله الدستور والقانون لكل مواطن، وأن الاعتراض على الرأي يكون بالحوار ومواجهة الحجة بالحجة، وليس بانتهاج أساليب الضغط والتـرهيب والإكراه.

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