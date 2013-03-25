محكمة النقض تلغي عقوبة السجن بحق وزير البترول

ألغت محكمة النقض الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بمعاقبة المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً عن تهمة الإضرار بالمال العام في القضية المعروفة إعلامياً بـ"تصدير الغاز لإسرائيل".

وقررت المحكمة قبول النقض على الحكم، وإعادة محاكمته و5 من قيادات البترول صدرت ضدهم أحكام بالسجن لمدد تراوحت بين 3 و10 سنوات، أمام دائرة جنايات أخرى، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وكان المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، قد تقدم بالطعن على الحكم الصادر ضده في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل والقاضي بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عاماً وبعزله من وظيفته، إضافة إلى 5 آخرين من قيادات وزارة البترول، وهم حسن محمد محمد عقل، ومحمود لطيف محمود عامر، وإسماعيل حامد إسماعيل كوارة، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، وإبراهيم صالح محمود، ضد الأحكام الصادرة ضدهم والتي قضت بسجنهم لمدد تراوحت بين 3 و10 سنوات.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدكتور جميل سعيد دفاع "سامح فهمي"، والذي قدم مذكرة من 83 صفحة 10 أسباب للطعن على الحكم، من بينها أن الحكم المطعون يحمل قصوراً في التسبب وتجهيل الحكم بأدلة الدعوى، وتناقض الحكم والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وعدم فهم وقائع الدعوى والبطلان، والنقول عن الاستعانة بخبير فني نظراً لبطلان التقرير المقدم في الدعوى.

وأضاف أن المحكمة قد استندت للتقرير المقدم من لجنة الخبراء الفنيين رغم أن الدفاع قد طعن عليه بالبطلان وبطلان تشكيل اللجنة، وما أقرت به رئيسة اللجنة الدكتورة علياء المهدي من أنها لم تطلع على التحقيقات أو المستندات المقدمة من المتهمين، ما يؤكد أن التقرير بني على واقعات الدعوى ولم يستند إلى أي مستندات، ويجب عدم التعويل عليه في الحكم، ولهذه الأسباب طعن على الحكم، وطالب ببراءة موكله، والتمس إعادة المحاكمة، وتحديد جلسة لنظر الطعن.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال، قد أصدرت حكماً بمعاقبة سامح فهمي وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بالسجن المشدد 15 عاماً لكل منهما، ومعاقبة باقي المتهمين من قيادات وزارة البترول بالسجن بمدد تتراوح من 3 إلى 7 سنوات، وتغريمهم جميعاً مليارين و3 ملايين و319 ألفاً و75 دولاراً، وإلزامهم جميعاً برد مبلغ 499 مليوناً و862 ألفاً و998 دولاراً، لاتهامهم بتصدير الغاز لإسرائيل بأقل من السعر العالمي.