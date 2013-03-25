نائب المرشد العام السابق: توقعت أن يكون خطاب مرسي أكثر حكمة

علق نائب المرشد العام السابق لجماعة "الإخوان المسلمين"، الدكتور محمد حبيب على خطاب الرئيس المصري محمد مرسي الأخير، قائلاً إنه كان خطاباً عصبياً أكثر من اللازم، ويفتقر إلى الحكمة.

ونقلت "بوابة الأخبار" عن حبيب خلال حوار تلفزيوني مساء الأحد: "كنت أتوقع أن يدرس الرئيس كلامه قبل أن يتفوه به، ولا بأس له أن يرتجل، ولكن لو أنه تكلم من ورقة مكتوبة وتمت مراجعته من قبل معاونيه - وإن كنت لا أثق فيهم لأنهم ورطوه في قرارات وتصريحات أخذت عليه - لكان أفضل له".

وأوضح قائلاً: "يوجد فقدان ثقة بين الأطراف جميعاً، والمسؤول عن استعادة فقدان الثقة هو الرئيس، لأنه أخذ قرارات ووعد بوعود ولم ينفذ شيئاً منها، وأسقط هيبته على المستوى العام، وأفقد الجماعة الوطنية الثقه فيه، ويجب أن يبذل جهداً كبيراً في محاولة استعادة هذه الثقة المفقودة".

هذا وأكد حبيب أنه يخاف عندما يخطب أو يتحدث الرئيس، "لأن دراسة منحى الخطابات والتصريحات له غير مطمئن وغير مريح ولا ينسجم، ويضر أكثر ما ينفع".