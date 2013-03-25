نقابة الدعاة المصرية تدين انتهاك حرمة المساجد

نظمت نقابة الدعاة بالتعاون مع عدد من القوى الإسلامية مؤتمراً صحافياً اليوم بمسجد الفتح برمسيس للتنديد بقيام البلطجية وبعض القوى الثورية بانتهاك حرمات المساجد ومحاصرتها الجمعة الماضية والاعتداء على المواطنين بالهوية، بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.

وأكد الحاضرون أن الاعتداء على المساجد خط أحمر، لا ينبغي لأحد أن يتجاوزها أو يعتدي عليها نرفض الاعتداء على المساجد ونرفض أيضاً الاعتداء على أي مقدس.

من جانبه أدان خالد الشريف، الداعية الإسلامي والمستشار الإعلامي للجماعة الإسلامية، أحداث المقطم، وقال إنها جريمة بكل المقاييس.

واعتبر أن هناك قوى سياسية كفرت بالثورة، ووضعت يدها في يد الفلول والبلطجية وأولاد الشوارع.

وأشار إلى أن القوى التي تعارض جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي، هدفها السلطة فقط ، كما طالبوا رئيس الجمهورية بإظهار الغضب تجاه بعض السياسيين، وتفعيل القانون لمحاكمتهم.

