نقيب الصحافيين: إغلاق أبواب مدينة الإنتاج فضيحة لمصر

أكد نقيب الصحافيين، ضياء رشوان، بعد منعه من دخول مدينة الإنتاج الإعلامي، مساء الأحد، أن ما يحدث من إغلاق أبواب مدينة الإنتاج الإعلامي شيء لا يمكن قبوله، وأن ما يحدث فضيحة كاملة لمصر.

وتساءل نقيب الصحافيين في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية: "ما الهدف مما يحدث؟ هل منع الإعلاميين من الدخول أم منعهم من الكلام؟"، بحسب ما نقلت عنه "بوابة الأخبار".

وقال رشوان إن إغلاق أبواب مدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر خسارة اقتصادية بالمقام الأول وغير مقبول، ويعد إهداراً للمال العام.

يذكر أن وزير الداخلية، محمد إبراهيم، قام مساء الأحد بجولة مفاجئة لتفقد الأوضاع الأمنية بمدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك في أعقاب تجمع المئات من المتظاهرين أمام بوابات المدينة احتجاجاً على التناولات الإعلامية لبعض القنوات الفضائية.

وفي نفس السياق، أكد رشوان أن التلويح بإجراءات استثنائية ضد الإعلام سيقود إلى انهيار دولة القانون.

وأشار خلال مداخلة تلفزيونية أخرى إلى أنه على الرئيس اتباع الطرق القانونية مع الإعلام.

وذكر رشوان أنه أجرى اتصالاً بمساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية د. باكينام الشرقاوي، مؤكداً أنه طلب منها إبلاغ الرئيس ما يحدث أمام مدينة الإنتاج الإعلامي.