هنية يعتبر ضحايا الجيش المصري في جريمة رفح "شهداء فلسطين"

قال رئيس حكومة حماس المقالة في غزة إسماعيل هنية صباح الاثنين، إن شهداء الجيش المصري في جريمة رفح، التي وقعت في أغسطس/آب الماضي، هم شهداء فلسطين، مجددًا استعداد حكومته لأى تعاون لكشف المتورطين بهذه الجريمة وتقديمهم للعدالة المصرية.

ونقلت "بوابة الأهرام" عن هنية قوله في تصريح صحافي: "إننا ملتزمون بنهج عدم التدخل بشؤون مصر الداخلية، ونقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية في مصر باعتبارها ذخرا إستراتيجياً لفلسطين".

وكان مسلحون مجهولون قد هاجموا موقعاً للقوات المسلحة في منطقة رفح خلال شهر رمضان الماضي أسفر عن مقتل 16 جنديا مصريا أثناء تناولهم طعام الإفطار.

وكانت قد وردت تقارير صحافية مؤخراً تفيد بأن منفذي عملية رفح هم تابعون للجماعات المسلحة بغزة.