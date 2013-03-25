الشورى: الموافقة مبدئياً على قانون التظاهر في مصر

وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى في اجتماعها، اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية الحق في التظاهر المقدم من الحكومة.

وبحسب "بوابة الشروق"، صرح الدكتور عزالدين الكومي، وكيل اللجنة، بأن اللجنة تعكف حالياً على إعداد تقريرها حول القانون، ليناقش خلال الجلسة العامة غداً الثلاثاء.

وكانت اللجنة قد شهدت حالة من الجدل بين الأعضاء حول الحاجة إلى سرعة إصدار قانون لتنظيم حق التظاهر، وفي الوقت الذي دعا فيه أعضاء اللجنة عن حزب الحرية والعدالة إلى سرعة إقرار هذا القانون ذهب جانب كبيرمن النواب - من بينهم أعضاء عن حزب النور - إلى ضرورة التروي في إصدار القانون حتى لا يتهم المجلس بإصدار قوانين مترهلة، حسب وصفهم.

وأشار هؤلاء النواب إلى أن مواد قانون العقوبات الحالي كفيلة بمواجهة حالات الانفلات التي تشهدها بعض الأحداث التي تبدأ بمظاهرة، ثم تتحول إلى مشاجرة.

وكان الدكتور إيهاب الخراط، رئيس اللجنة، قد أكد خلال الاجتماع تحفظه على بعض بنود مشروع القانون، لمخالفته للاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، حسب رئيس اللجنة، مشيراً إلى أنه نزولاً عند رغبة النواب سيعرض مشروع القانون على الجلسة العامة لأخذ رأي المجلس حوله.