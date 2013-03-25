تأجيل محاكمة أبو إسلام بتهمة ازدراء الأديان إلى 15 إبريل

قررت محكمة جنح الوايلي برئاسة المستشار أحمد طلعت، من داخل غرفة المشورة، تأجيل نظر الجلسة الموضوعية في قضية ازدراء الأديان المتهم فيها أبو إسلام، الداعية السلفي، إلى جلسة 15 إبريل/نيسان المقبل للاطلاع.

كان النائب العام المستشار طلعت عبدالله، قد أحال الشيخ أبو إسلام، إلى محكمة جنح الوايلي بتهمة ازدراء الأديان، وتعريض الوحدة الوطنية للخطر، وتكدير الأمن العام.

جاء ذلك بعدما تقدم المحامي نجيب جبرائيل ببلاغ إلى النائب العام، يتهم فيه أبو إسلام بازدراء الأديان، ووصف نساء وفتيات المسيحيات بالعاهرات لمشاركتهن في المظاهرات المناهضة للرئيس مرسي، وذلك في إحدى حلقات برنامجه الذي يقدمه على قناة "الأمة".

وقدم جبرائيل للنيابة أسطوانة مدمجة عليها تسجيل كامل للحلقة، واستمعت النيابة لأقواله بشأن ما ورد في بلاغه، ثم قررت ضبط وإحضار أبو إسلام، وبعد يومين من صدور قرار الضبط والإحضار.

يذكر أن أبو إسلام مزق نسخة من الإنجيل أمام السفارة الأمريكية في القاهرة، احتجاجاً على الفيلم المسيء للإسلام الذي أنتج في الولايات المتحدة.