حزب الوفد: قرار مقاطعة الانتخابات لم يحسم بعد

أصدر حزب الوفد المعارض بياناً، الاثنين، للتعقيب على نشر صحيفة الدستور، خبراً يفيد بأن رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي وافق على خوض سباق الانتخابات البرلمانية القادمة، حيث أكد المكتب الإعلامي لرئيس حزب الوفد في بيان أن هذا التصريح صدر يوم 23 فبراير/شباط الماضي عقب دعوة رئيس الجمهورية الناخبين لانتخابات مجلس النواب.



وكان هذا التصريح -آنذاك- رفضاً لقانون الانتخابات وعدم دستوريته وبطلان الإجراءات القانونية في هذا الشأن، وهو ما ثبت صحته فيما بعد بصدور حكم القضاء الإداري بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب وإعادة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس حزب الوفد أن قرار مقاطعة انتخابات مجلس النواب لم يتخذ بعد داخل حزب الوفد، وأن المشاركة في الانتخابات أمر وارد حال توفر الضمانات التي تضمن نزاهة الانتخابات وحياد الدولة ومؤسساتها في العملية الانتخابية.

وكانت صحيفة الدستور ذكرت أن مشاركة حزب الوفد خيانة للثورة، حيث قالت: المشاركة في الانتخابات البرلمانية خيانة للثورة، واغتصاب للوطن".

