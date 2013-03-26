التحقيق مع الفخراني في التحريض على أحداث المقطم والمحلة

أكدت مصادر نيابية أن نيابة الاستئناف بمجمع محاكم طنطا، ستتولى مباشرة التحقيقات مع المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق عن المحلة الكبرى، وصاحب قضية مدينتي الشهيرة، عقب ترحيله من مديرية أمن البحيرة على خلفية القبض عليه ظهر اليوم الثلاثاء بنطاق محافظة البحيرة.

وأضافت المصادر وفق "بوابة الأهرام"، أن التحقيقات مع الفخراني جاءت وفق تعليمات صادرة من المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، في قضايا ارتكاب وقائع تخريبية للممتلكات العامة والتحريض على اقتحام مقرات جماعة الإخوان المسلمين، بحسب المصادر.

وكانت الشرطة المصرية ألقت القبض على الفخراني، عصر اليوم الثلاثاء، على خلفية أمر ضبط وإحضار لاتهامه بالتحريض على العنف في أحداث المقطم والمحلة.

ومن جانبها، أعلنت "الجبهة الثورية" لحماية مصر في بيان وصل "العربية.نت" نسخة منه انقطاع أخبار حمدي الفخراني بعد إلقاء القبض عليه، ولا يعرف مكان احتجازه حتى الآن.

وحذرت قيادات الداخلية ومكتب الإرشاد من محاولة الاقتراب من الفخراني الذي يواجه تهمة تحريض أهالي المحلة الكبرى على العصيان المدني يوم 27 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال صموئيل العشاي، مؤسس الجبهه الثورية "نحن الآن شكلنا غرفة عمليات وفريقاً من المحامين والحقوقيين لمتابعة الفخراني، خاصة بعد انقطاع الأخبار عنه منذ القبض عليه".

وقال أحمد سعيد، المنسق الجماهيري للجبهه "نفكر في الرد بقوة على الإجراءات الاستثنائية التي يقوم بها النظام الحاكم بمصر والذي تديره جماعة الإخوان المسلمين من مكتب الإرشاد بالمقطم".

وأضاف أن "الرد سيكون قوياً يوم 6 إبريل/نيسان القادم".