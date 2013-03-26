مرسي: لن نتدخل فى شئون أحد ولن نسمح بالتدخل فى شئوننا

أكد الرئيس المصري محمد مرسى، حرص مصر على عدم التدخل فى الشأن الداخلى لأى دولة، مشيراً إلى أن مصر ترفض فى الوقت نفسه تدخل أى دولة خارجية فى الشأن المصرى.



وشدد على حرص مصر، والمجتمع الدولى، على نقل السلطة فى سوريا بشكل آمن، قائلاً فى كلمته أمام القمة العربية، المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة، "إن مصر حريصة على البعد عن التدخل العسكرى فى سوريا".



كما أشار مرسي خلال كلمته إلى ان حرمان الفلسطينيين من حق تقرير المصير وإقامة الدولة ينال من مصداقية المجتمع الدولي، مضيفاً نحتاج لإطار دولي ملزم يضمن لإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة.

ودعا مرسي في ختام كلمته إلى جعل العام الحالي عاماً خاصاً بالمرأة العربية.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس المصري لقاءً موسعاً مع الجالية المصرية بقطر، حيث قالت مصادر إن السفير المصري في الدوحة بدأ في عقد اجتماعات بعدد من أعضاء الجالية للترتيب للقاء الذي من المتوقع أن يحضره عدد كبير من الجالية المصرية المتواجدين في الدوحة.