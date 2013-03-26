الشوري يوافق مبدئياً على مشروعي قانوني الانتخابات الجديدين

وافق مجلس الشورى المصري في جلسته، الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، من حيث المبدأ على مشروعي قانوني مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الجديدين اللذين أحالتهما الحكومة مؤخراً للمجلس.

ووفق "بوابة الأهرام"، قرر الدكتور أحمد فهمي إحالة القانونين مرة أخرى للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لتتولى مناقشة مواد القانونين مادةً مادةً وإعداد تقرير حولهما يُعرض على المجلس في جلسته العامة بمجرد الانتهاء من مناقشة مواد القانونيْن.

ودعا فهمي أعضاء المجلس إلى التقدم بملاحظاتهم وآرائهم وتعديلاتهم حول مواد القانونين في موعد أقصاه الأحد المقبل لتتمكن اللجنة من مناقشتها قبل إعداد التقرير النهائي حول القانونين ليناقشا في الجلسة العامة للمجلس.