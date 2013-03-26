الناشط السياسي حازم عبد العظيم يرفض المثول أمام النائب العام

قال الناشط السياسي حازم عبدالعظيم في حديث له مع الزميل محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري" الذي يعرض على شاشة "العربية"، إن "المشهد هزلي، وتوقعه من الرئيس مرسي بعد انتخابه مباشرة"، مشيراً إلى أن هذا البلاغ هو الثالث في حقه وليس الأول.

وأضاف أن "البلاغات بدأ التقدم بها الإخوان منذ بدء الدعوة على تويتر"، مشيراً إلى أنه أكد عدم مثوله أمام النائب العام لعدم وجود شرعية له.

وأشار إلى أن ذهابه إلى النائب العام يعطيه الشرعية التي يجب ألا يتم منحها له، ويمكن أن يلقى القبض عليه، مشيراً إلى أن النائب العام لا يمثل الشعب المصري، وهو غائب تماماً عن كل المواقع السابقة ولم يتحرك إلا بعد طلب الإخوان هذا.

وأوضح أن العديد من الجوائز التي تم الحصول عليها من مؤسسات دولية ومن الدولة ذاتها كلها لا تجعله كبيراً على الثورة، مشيراً إلى أن المثول يكون أمام قاضي تحقيق ولا يكون من قضاة من أجل مصر.

وقال إن أحداث المقطم كانت نتيجة احتقان شديد في الدولة بعد الكثير من الممارسات الخاطئة ضد الشعب والتي لم يرض عنها المجتمع.