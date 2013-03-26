عدم اختصاص القضاء الإداري نظر إلغاء قرار إقالة النائب العام

قضت محكمة القضاء الإداري المصري، اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاصها نظر الدعاوى التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود من منصبه، وذلك لمخالفته للشرعية القانونية والدستورية، ولتعديه على السلطة القضائية، وإحالتها لمحكمة استئناف القاهرة.

كما قضت بإعادة المرافعة فيما يخص الدعاوى المرفوعة لحل جماعة الإخوان يوم 23 أبريل/نيسان.

ووفق صحيفة "اليوم السابع"، ذكرت الدعاوى التي أقامها المستشار مرتضى منصور وطارق محمود المحامي، أن رئيس الجمهورية أصدر إعلاناً دستورياً بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية، بشأن تعيين النائب العام، ثم ألحق هذا القرار الإداري 2012 بتعيين النائب العام لمدة أربع سنوات، يبدأ من صدور هذا القرار، وبموجب هذا القرار تمت إقالة عبدالمجيد محمود، النائب العام، والذي تنتهي مدته القانونية في 2016، مشيراً إلى أن القرار ليس له أية شرعية دستورية أو قانونية، لمخالفته كافة الأعراف والمبادئ الدستورية والقانونية، ومن ثم يصبح هذا القرار منعدماً وباطلاً، ويتعين الحكم بإلغائه لكونه يتدخل تدخلاً سافراً في قانون السلطة القانونية دون سند قانوني.

وأكدت الدعاوى أن الرئيس المصري لا يملك بأي حال من الأحوال عزل أو إقالة النائب العام، أو تنحيه من منصبه إلا بأسباب حددها قانون السلطة القضائية حصراً، وليس من بينها سبب من الأسباب التي تدعو المطعون ضده الأول لإقالة النائب العام الشرعي، وذلك لأن منصب النائب العام في جميع الدساتير المصرية، والإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/آذار 2011 والمستفتى عليه في 19 من نفس الشهر، هو منصب محصن قضائياً، لأن النائب العام هو عنصر أصيل من عناصر السلطة القضائية، ومنصبه محصن قضائياً منعاً لتدخل السلطة التنفيذية، والتي يمثلها رئيس الجمهورية في أعماله، بل هو ليس نائباً عاماً لرئيس الجمهورية يعينه ويعزله ويتحكم في مقدراته، بل هو كما يطلق عليه محامي الشعب، وهو منصب غير قابل للعزل، محصن قضائياً، ليباشر أعماله القضائية دون أي تأثير أو ضغط في أي من السلطة التنفيذية، وهو ما يكشف عن جهل مصدر القرار الذي صب جام غضبه باتجاه النائب العام الشرعي.