مصر.. دعوات للتظاهر احتجاجاً على استدعاء نشطاء سياسيين

بدأ عدد من النشطاء التوافد أمام مكتب النائب العام، الثلاثاء، للتضامن مع عدد من النشطاء، وذلك احتجاجاً على قرار النائب العام بضبط وإحضار 5 من النشطاء السياسيين على خلفية أحداث مليونية مكتب الإرشاد بالمقطم.

ومن جانبها، كثفت قوات الأمن من تواجدها أمام دار القضاء العالي، تحسباً لوقوع أي اشتباكات أو أحداث عنف، وتمّ عمل سلاسل بشرية من قوات الأمن المركزي، بحسب ما ورد في صحيفة "اليوم السابع".

يُذكر أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله قد أصدر قراراً بضبط وإحضار 5 من النشطاء السياسيين، على خلفية الاشتباكات الدامية التي وقعت أمام مقر جماعة "الإخوان المسلمين" بالمقطم، وهم: الناشط علاء عبدالفتاح، وأحمد دومة، وكريم الشاعر، وحازم عبدالعظيم، وأحمد عيد.

كما قرر استدعاء الناشطة نوارة نجم، وذلك في ضوء التحقيقات الجارية في البلاغ المقدم ضد عدد من الشخصيات والأحزاب السياسية والمسؤولين عن عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن قيامهم بالتحريض على التعدي على الأشخاص وإتلاف الممتلكات وتكدير السلم العام في الأحداث التي اندلعت إبان التظاهر أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين الكائن بالمقطم.